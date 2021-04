Astrazeneca, Galli a La7: “Trombosi? Crisanti ha ragione. Sono purtroppo eventi attesi, le malattie non vanno in pensione mentre si vaccina” (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Crisanti dice che è più rischioso l’aereo rispetto al vaccino Astrazeneca? Ha sicuramente ragione. Io farei anche un altro esempio: ogni santo giorno purtroppo su 10 milioni di donne gravide quasi 400 abortiscono spontaneamente. Se si vaccinano 10 milioni di donne incinte, in quel giorno sempre 400 abortiranno”. Così, a “L’aria che tira” (La7), Massimo Galli, primario del reparto malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, si pronuncia sul caso del vaccino Astrazeneca, concordando in toto con le dichiarazioni del collega Andrea Crisanti. E aggiunge: “Non è carino dire o pensare questa cosa, però queste situazioni possiamo chiamarle rumore di fondo, eventi attesi, quello che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) “dice che è più rischioso l’aereo rispetto al vaccino? Ha sicuramente. Io farei anche un altro esempio: ogni santo giornosu 10 milioni di donne gravide quasi 400 abortiscono spontaneamente. Se sino 10 milioni di donne incinte, in quel giorno sempre 400 abortiranno”. Così, a “L’aria che tira” (La7), Massimo, primario del repartoInfettive dell’ospedale Sacco di Milano, si pronuncia sul caso del vaccino, concordando in toto con le dichiarazioni del collega Andrea. E aggiunge: “Non è carino dire o pensare questa cosa, però queste situazioni possiamo chiamarle rumore di fondo,, quello che ...

