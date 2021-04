Astrazeneca | fonti | “Paesi Ue verso utilizzo del vaccino solo per over 60” Il Belgio fissa la soglia a 55 anni Alle 21 parla Magrini Aifa

Advertising

lorepregliasco : L'agenzia ANSA riferisce, da fonti qualificate, che l'uso del vaccino AstraZeneca potrebbe essere raccomandato solo… - Agenzia_Ansa : L'agenzia britannica del farmaco (Mhra) sta prendendo in considerazione la proposta di limitare l'utilizzo del vacc… - DavideTedesco74 : RT @lorepregliasco: L'agenzia ANSA riferisce, da fonti qualificate, che l'uso del vaccino AstraZeneca potrebbe essere raccomandato solo dai… - DanielaPF75 : RT @lorepregliasco: L'agenzia ANSA riferisce, da fonti qualificate, che l'uso del vaccino AstraZeneca potrebbe essere raccomandato solo dai… - peppesass : RT @lorepregliasco: L'agenzia ANSA riferisce, da fonti qualificate, che l'uso del vaccino AstraZeneca potrebbe essere raccomandato solo dai… -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca fonti

...20, verso raccomandazione uso preferenziale per gli over 60 L'uso del vaccinopotrebbe essere raccomandato sopra i 60 anni. E' quanto apprende l'agenzia Ansa da...European Medicine Agency,'s COVID - 19 vaccine: EMA finds possible link to very rare cases of unusual blood clots with low blood platelets Donatella Barus Giornalista professionista ...E' arrivato il parere dell'Ema sul vaccino AstraZeneca : è possibile un legame con rare trombosi, ma «i benefici» del vaccino AstraZeneca «superano i rischi».L’uso del vaccino AstraZeneca potrebbe essere raccomandato sopra i 60 anni. È quanto apprende l’Ansa da fonti qualificate. L’indicazione potrebbe essere accolta da tutti i paesi Ue in una posizione un ...