AstraZeneca, c’è la svolta: “Raccomandato solo agli over 60”. Il punto sulla seconda dose (Di giovedì 8 aprile 2021) La somministrazione del vaccino AstraZeneca continua dividere: nuovi provvedimenti all’orizzonte. Possibile soglia di età legato agli over 60 e occhio a quanto potrebbe succedere per la seconda dose Lo stop… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 8 aprile 2021) La somministrazione del vaccinocontinua dividere: nuovi provvedimenti all’orizzonte. Possibile soglia di età legato60 e occhio a quanto potrebbe succedere per laLo stop… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

HuffPostItalia : Nuovi dubbi Ema su AstraZeneca. Un nesso con le trombosi c'è - petergomezblog : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - stebellentani : “Prendere un aereo ha un rischio di trombosi 100 volte superiore ad Astrazeneca” (Crisanti, che qui ha proprio ragi… - AndyRuggeri : - 'Astrazeneca no sopra i 65 anni, perché non è testato' - 'Astrazeneca no sotto i 60 anni, perché ti sbarella il s… - Rosyfree74 : RT @iasius_1: C'è qualcuno/a fra voi che ancora ride pensando a quando #Mattarella disse 'un governo di alto profilo'? #Draghi #AstraZeneca… -