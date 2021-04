Asl Salerno: da domani le vaccinazione ai detenuti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Giovedì 8 aprile 2021 l’Asl Salerno avvierà le vaccinazioni alla popolazione dei detenuti residenti nei tre istituti penitenziari della provincia. A tal fine sono stati allestiti tre centri vaccinali presso le case circondariali di Salerno, Vallo della Lucania ed Eboli, che saranno gestiti dagli operatori dell’Unità Operativa per la Tutela della salute adulti e minori in area penale, diretta dal Dr. Antonio Maria Pagano, coordinati dall’ hub vaccinale dell’ospedale di Battipaglia, diretto dal dott. Vincenzo Patella. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Giovedì 8 aprile 2021 l’Aslavvierà le vaccinazioni alla popolazione deiresidenti nei tre istituti penitenziari della provincia. A tal fine sono stati allestiti tre centri vaccinali presso le case circondariali di, Vallo della Lucania ed Eboli, che saranno gestiti dagli operatori dell’Unità Operativa per la Tutela della salute adulti e minori in area penale, diretta dal Dr. Antonio Maria Pagano, coordinati dall’ hub vaccinale dell’ospedale di Battipaglia, diretto dal dott. Vincenzo Patella. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

