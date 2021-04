Ascolti tv martedì 6 aprile: Leonardo, Un’ora sola vi vorrei, Real Madrid-Liverpool, DiMartedì (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ascolti tv martedì 6 aprile 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 6 aprile 2021? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Leonardo. Su Canale 5 la partita di Champions League Real Madrid-Liverpool. Su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei. Su Italia 1 Le Iene Show. Su Rai 3 Cartabianca. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su La7 Dimartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv martedì 6 aprile 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 6 aprile 2021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 aprile 2021)tv2021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2021? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv. Su Canale 5 la partita di Champions League. Su Rai 2vi. Su Italia 1 Le Iene Show. Su Rai 3 Cartabianca. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su La7 Di. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2021? Di seguito tutti i dati.tv 62021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ...

Scontri a Montecitorio, dallo sciamano Ermes alla ristoratrice in lacrime: 'Lavoro per un euro'

è doloroso ascoltare la disperazione di commercianti e ristoratori che martedì 6 aprile si sono ... Spero che ora qualcuno si accorga di noi e ci ascolti. Sono andato dagli strozzini per pagare i ...

'Leonardo' alle prese con L'ultima cena nella terza puntata

Grande attesa per il terzo, e penultimo, appuntamento tv con la serie evento 'Leonardo', in onda in prima serata martedì 6 aprile. Premiata negli ascolti, la fiction che Rai1 trasmette in anteprima mondiale vede sempre più fitto il mistero attorno alla morte di Caterina da Cremona per cui lo stesso protagonista ...

«Ti sento», successo per la seconda puntata del programma di Pierluigi Diaco