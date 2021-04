Ascolti TV | Martedì 6 aprile 2021 Leonardo vince ma cala ancora 21 7% | Champions ferma al 12 4%

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 7 aprile 2021)Nella serata di ieri,, su Rai1 la fictionha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 l’incontro diLeague Real Madrid vs Liverpool ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Un’Ora sola Vi Vorrei ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 diha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Man on Fire – Il Fuoco della Vendetta ha raccolto ...