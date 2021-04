Ascolti TV | Martedì 6 aprile 2021. Leonardo vince ma cala ancora (21.7%), Champions ferma al 12.4%. Le Iene meglio di Brignano, Floris battuto da Berlinguer e Giordano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Leonardo Nella serata di ieri, Martedì 6 aprile 2021, su Rai1 la fiction Leonardo ha appassionato 5.307.000 spettatori pari al 21.7%. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Real Madrid vs Liverpool ha raccolto davanti al video 3.341.000 spettatori pari al 12.4% di share (pre e post gara nel complesso: 2.702.000 – 9.9%). Su Rai2 Un’Ora sola Vi Vorrei ha interessato 1.816.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.839.000 spettatori con il 10.4% (presentazione dalle 21.17 alle 21.40: 1.934.000 – 6.9%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.175.000 spettatori pari ad uno share del 5.3% (presentazione di 14 minuti: 946.000 – 3.4%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.005.000 spettatori con il 5.3% ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 7 aprile 2021)Nella serata di ieri,, su Rai1 la fictionha appassionato 5.307.000 spettatori pari al 21.7%. Su Canale 5 l’incontro diLeague Real Madrid vs Liverpool ha raccolto davanti al video 3.341.000 spettatori pari al 12.4% di share (pre e post gara nel complesso: 2.702.000 – 9.9%). Su Rai2 Un’Ora sola Vi Vorrei ha interessato 1.816.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 LeShow ha intrattenuto 1.839.000 spettatori con il 10.4% (presentazione dalle 21.17 alle 21.40: 1.934.000 – 6.9%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.175.000 spettatori pari ad uno share del 5.3% (presentazione di 14 minuti: 946.000 – 3.4%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.005.000 spettatori con il 5.3% ...

