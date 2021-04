Ascolti tv analisi 6 Marzo: Leonardo cala al livello di Liotti e Puccini. Berlinguer punta sui grandi saggi e la figlia di Corona e batte Giordano e Floris (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ascolti talk politici by Studio Frasi, target donne ieri: Berlinguer 689mila, Giordano 602mila, Floris 531mila; over 65: Berlinguer 594mila, Giordano 551mila, Floris 547mila. Formazione universitaria: Floris 8,74%, Berlinguer 5,64%, Giordano 3,17%. Un calo fisiologico ma robusto – dicono i dati storici – bisogna metterlo nel conto quando si parla di fiction ambiziose e internazionali, ma anche un po’ meno appealing per il target di Rai1. Che predilige – su questo terreno complicato della serialità – le proposte evento one-shot. In una stagione che sta premiando più le commedie ‘gialle’ che i titoli più drammatici. Per Lux e Leonardo, comunque, quando manca all’appello solo la quarta e ultima ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 7 aprile 2021)talk politici by Studio Frasi, target donne ieri:689mila,602mila,531mila; over 65:594mila,551mila,547mila. Formazione universitaria:8,74%,5,64%,3,17%. Un calo fisiologico ma robusto – dicono i dati storici – bisogna metterlo nel conto quando si parla di fiction ambiziose e internazionali, ma anche un po’ meno appealing per il target di Rai1. Che predilige – su questo terreno complicato della serialità – le proposte evento one-shot. In una stagione che sta premiando più le commedie ‘gialle’ che i titoli più drammatici. Per Lux e, comunque, quando manca all’appello solo la quarta e ultima ...

