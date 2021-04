Arte | studiosa Usa svela linguaggio segreto nascosto nei capolavori del Rinascimento

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - Perché Pietro impugna un coltello nell'Ultima Cena di Leonardo? E cosa sta sussurrando all'orecchio di Giovanni? Perché il pittore Alessandro Allori raffigura Cosimo I de' Medici mentre indica qualcosa con l'indice della mano sinistra? Nel suo nuovo saggio dal titolo "Messages of the Masters / Messaggi dai Maestri" (Polistampa, edizione in lingua inglese e italiana, 160 pagine, 25 euro) laamericana Renée Mulcahyun secolarevisivonelle opere del grandi pittori e scultori delcome Michelangelo, Raffaello e Botticelli. Il libro è stato realizzato con il contributo di Antonio Godoli, dirigente agli Uffizi di Firenze, che ha curato sia la traduzione che la ricerca iconografica. Il tema principale è la ...

