Arsenal-Slavia Praga (Europa League, 8 aprile ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 7 aprile 2021) Molti tifosi della Roma, al momento del sorteggio, speravano di incontrare lo Slavia Praga non soltanto per il livello della squadra ceca ma soprattutto per pareggiare i conti di quella notte del 1996 in cui Vavra ai supplementari all’Olimpico cancellò la rimonta dei giallorossi proprio ai quarti di coppa Uefa. Sarà invece l’Arsenal a sfidare InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 7 aprile 2021) Molti tifosi della Roma, al momento del sorteggio, speravano di incontrare lonon soltanto per il livello della squadra ceca ma soprattutto per pareggiare i conti di quella notte del 1996 in cui Vavra ai supplementari all’Olimpico cancellò la rimonta dei giallorossi proprio ai quarti di coppa Uefa. Sarà invece l’a sfidare InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Arsenal-Slavia Praga (Europa League, 8 aprile ore 21:00): formazioni, quote, - dc_boaz : RT @MarkOtabor: Bayern vs PSG - 1/x Dinamo Zagreb vs Villarreal -1X ov 1.5 Granada vs ManU - 1 : 2 correct score Ajax vs Roma - 2/x Ar… - OkpokpoI : RT @MarkOtabor: Bayern vs PSG - 1/x Dinamo Zagreb vs Villarreal -1X ov 1.5 Granada vs ManU - 1 : 2 correct score Ajax vs Roma - 2/x Ar… - Bigbabyvibe : RT @MarkOtabor: Bayern vs PSG - 1/x Dinamo Zagreb vs Villarreal -1X ov 1.5 Granada vs ManU - 1 : 2 correct score Ajax vs Roma - 2/x Ar… - KAAKAKI3 : RT @MarkOtabor: Bayern vs PSG - 1/x Dinamo Zagreb vs Villarreal -1X ov 1.5 Granada vs ManU - 1 : 2 correct score Ajax vs Roma - 2/x Ar… -