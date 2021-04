Arrivano i ristori, Alitalia completa il pagamento degli stipendi di marzo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Con i ristori legati all’emergenza sanitaria, Alitalia completa il pagamento degli stipendi di marzo. Grazie ai ristori legati all’emergenza sanitaria, Alitalia sblocca il pagamento del 50% degli stipendi di marzo che erano rimasti bloccati per la situazione economica della compagnia. La notizia è stata comunicata direttamente dai commissari. Alitalia, si sblocca il pagamento degli stipendi di marzo Con una comunicazione interna destinata ai dipendenti, i commissari alla guida di Alitalia hanno fatto sapere che la compagnia ha ricevuto i ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Con ilegati all’emergenza sanitaria,ildi. Grazie ailegati all’emergenza sanitaria,sblocca ildel 50%diche erano rimasti bloccati per la situazione economica della compagnia. La notizia è stata comunicata direttamente dai commissari., si sblocca ildiCon una comunicazione interna destinata ai dipendenti, i commissari alla guida dihanno fatto sapere che la compagnia ha ricevuto i ...

