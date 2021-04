Arrestato per spaccio 64enne ‘disoccupato’: percepiva il reddito di cittadinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un uomo insospettabile di 64 anni è stato Arrestato oggi per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e… non solo. I poliziotti della Squadra Mobile di Latina, insieme con la Squadra Cinofili di Nettuno e i due cani Enduro e War sono entrati nell’abitazione del 64enne a seguito di un’approfondita indagine per il contrasto allo spaccio. Di fondamentale importanza la presenza dei due cani antidroga, il cui fiuto ha aiutato gli agenti a individuare i nascondigli usati dall’uomo per nascondere lo stupefacente. Leggi anche: Fondi, 20enne in escandescenza: prima prende a pugni il portone e poi minaccia i poliziotti In totale sono stai sequestrati oltre 30 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish e la somma in denaro di 2.250 Euro, verosimilmente provento dell’illecito traffico. Il malvivente era inoltre in possesso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un uomo insospettabile di 64 anni è statooggi per detenzione di stupefacenti ai fini die… non solo. I poliziotti della Squadra Mobile di Latina, insieme con la Squadra Cinofili di Nettuno e i due cani Enduro e War sono entrati nell’abitazione dela seguito di un’approfondita indagine per il contrasto allo. Di fondamentale importanza la presenza dei due cani antidroga, il cui fiuto ha aiutato gli agenti a individuare i nascondigli usati dall’uomo per nascondere lo stupefacente. Leggi anche: Fondi, 20enne in escandescenza: prima prende a pugni il portone e poi minaccia i poliziotti In totale sono stai sequestrati oltre 30 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish e la somma in denaro di 2.250 Euro, verosimilmente provento dell’illecito traffico. Il malvivente era inoltre in possesso di ...

virginiaraggi : Solidarietà al rider vittima di una vergognosa aggressione razzista. Gli auguro una pronta guarigione. E' stato acc… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Egitto Il 29 marzo il dentista Ahmad al-Daydamoun è stato rilasciato dopo 18 mesi di detenzione ille… - MediasetTgcom24 : Roma, cercava sul dark web sicario per sfregiare la ex: arrestato #cronacaroma - HubertBrowns : RT @Bluefidel47: Arrivano navi piene di giovanottoni senza donne. Uomini carichi di ormoni e senza rispetto per le donne. Come si arrivereb… - CorriereCitta : Arrestato per spaccio 64enne ‘disoccupato’: percepiva il reddito di cittadinanza -