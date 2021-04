Arengario non per tutti | le mostre vanno al Serrone

(Di mercoledì 7 aprile 2021) di Martino Agostoni Un anno in più di contratto per salvare lein città bloccate dall'avvio dell'emergenza sanitaria, ma anche per superare la polemica sull'inaccessibilità ai disabili delle ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arengario non

Il Giorno

... annullata l'anno scorso e riproposta per il prossimo Gran Premio, dal 23 agosto al 21 settembre,però all'ma al Serrone della Villa Reale. Lo stesso spazio espositivo che sarà usato da ...L'sarà presto accessibile a tutti. Il monumento simbolo del capoluogo brianzolo, oggi off ... è pronto a spalancare le sue porte a monzesi esolo. Dopo la notizia del 'trasloco' delle ...In attesa dell’avvio dei lavori di installazione dell’ascensore per disabili la programmazione culturale, prorogata di un anno, si sposta in Villa Reale ...L’Arengario sarà presto accessibile a tutti. Il monumento simbolo del capoluogo brianzolo, oggi off limits per coloro che sono affetti da una disabilità fisica, è pronto a spalancare le sue porte a mo ...