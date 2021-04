Arabia Saudita, per Amnesty nessun ‘nuovo Rinascimento’: ‘Difensori diritti umani in carcere, migranti schiavizzati e decine di esecuzioni’ (Di mercoledì 7 aprile 2021) Difensori dei diritti umani in carcere, repressione dura del dissenso, decine di esecuzioni e persecuzione degli omosessuali. Tarda ad arrivare il “nuovo Rinascimento” prospettato da Matteo Renzi nel corso del suo ultimo viaggio in Arabia Saudita, Paese che anche oggi, in un’intervista al Corriere, ha definito un “baluardo contro l’estremismo islamico”. Secondo l’ultimo rapporto 2020-2021 di Amnesty International, nel Paese degli al-Saud “si è intensificata la repressione dei diritti alla libertà d’espressione, associazione e riunione. Tra coloro che sono stati vessati, detenuti arbitrariamente, perseguiti e/o incarcerati figuravano oppositori del governo, attiviste per i diritti delle donne, difensori dei diritti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Difensori deiin, repressione dura del dissenso,di esecuzioni e persecuzione degli omosessuali. Tarda ad arrivare il “nuovo Rinascimento” prospettato da Matteo Renzi nel corso del suo ultimo viaggio in, Paese che anche oggi, in un’intervista al Corriere, ha definito un “baluardo contro l’estremismo islamico”. Secondo l’ultimo rapporto 2020-2021 diInternational, nel Paese degli al-Saud “si è intensificata la repressione deialla libertà d’espressione, associazione e riunione. Tra coloro che sono stati vessati, detenuti arbitrariamente, perseguiti e/o incarcerati figuravano oppositori del governo, attiviste per idelle donne, difensori dei...

