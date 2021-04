Aptera Motors prima auto elettrica che non necessita di ricarica | autonomia super!

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L’aziendaha annunciato a dicembre 2020 il primo veicolo elettrico solare, nome in codice sEV, che non ha bisogno di essereto e che vanta una mostruosanomia fino a 1.000 miglia.senza(Youtube)Di conseguenza si tratta, se queste specifiche verranno confermate, del veicolo più efficiente al mondo. “Con la tecnologia Never Charge di– le parole di Chris Anthony, il co-fondatore della stessa azienda, riportate da Fanpage – sei guidato dalla potenza del sole. Il nostro impianto solare integrato mantiene la batteria carica e ovunque tu voglia andare, basta andare”. Il veicolo è progettato per raccogliere luce solare a sufficienza per viaggiare per più ...