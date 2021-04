Apex Legends ma ' non battle royale' ? Respawn fa pensare a una modalità diversa

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Sappiamo da tempo chevuole andare oltre l'esperienzacon. In diverse occasioni, gli sviluppatori hanno annunciato di essere al lavoro su una nuovaper diversificare l'esperienza e quindi sedurre i giocatori che non sono particolarmente fan del genere. Ancora una volta, lo studio spiega il suo desiderio di inventare un nuovo modo di giocare, questa volta attraverso Jason McCord, direttore del design. McCord spiega che le diverse leggende e il mondo dihanno attratto molti giocatori, anche quelli che non sono necessariamente fan del. Tuttavia, è difficile mantenere una parte della comunità che non apprezza il genere, motivo per ...

