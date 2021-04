Antonella Boralevi | chi è | età | carriera | chi è il compagno | ex marito | genitori | altezza | politica | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche: chi è, età,, all’anagrafeMannocci Galeotti, è nata a Firenze il 18 giugno del 1953 ed è una nota scrittrice, giornalista, autrice, conduttrice e opinionista. E’ nata in una famiglia di notabili toscani, ma lei si firma con il cognome dell’exDanieleha ottenuto la maturità classica, si è poi laureata in filosofia e ha pubblicato il suo primo libro nel 1985. Oltre che come scrittrice, ha anche lavorato come conduttrice e ...