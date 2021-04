Anthony Hopkins protagonista del film Where Are You (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'attore Anthony Hopkins sarà il protagonista del film Where Are You, un progetto scritto e diretto da Valentina De Amicis e Riccardo Spinotti. Anthony Hopkins sarà il protagonista del film drammatico Where Are You, un progetto che sarà diretto da Valentina De Amicis e Riccardo Spinotti. Il lungometraggio è stato prodotto da Marcella e Dante Spinotti, il direttore della fotografia nominato agli Oscar in occasione di film come L.A. Confidential e The Insider. Where Are You racconterà la storia di un fotografo alle prese con il declino artistico e che inizia a esprimere la propria frustrazione aggredendo la fidanzata, anche lei artista. Quando la donna scompare misteriosamente, l'uomo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'attoresarà ildelAre You, un progetto scritto e diretto da Valentina De Amicis e Riccardo Spinotti.sarà ildeldrammaticoAre You, un progetto che sarà diretto da Valentina De Amicis e Riccardo Spinotti. Il lungometraggio è stato prodotto da Marcella e Dante Spinotti, il direttore della fotografia nominato agli Oscar in occasione dicome L.A. Confidential e The Insider.Are You racconterà la storia di un fotografo alle prese con il declino artistico e che inizia a esprimere la propria frustrazione aggredendo la fidanzata, anche lei artista. Quando la donna scompare misteriosamente, l'uomo ...

King Lear Uscita: martedì 20 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW Richard Eyre ( Diario di uno scandalo, Il verdetto ) dirige Anthony Hopkins, Emma Thompson, ...

