Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò fanno sul serio | è la prima volta che succede da quando è finito il GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 aprile 2021)ancora insieme e ancora più uniti e innamorati. Pochi credevano alla loro storia sbocciata nella Casa del Grande Fratello Vip che invece, dopo più di un mese dopo dalla fine del reality di Canale 5, sembra proseguire alla grande. Il figlio di Waltere l’attrice siciliana hanno infatti deciso di vivere pienamente la loro relazione e approfondire la conoscenza lontani dalle telecamere, andando subito a convivere a casa dia Milano, come non mancano di far vedere quotidianamente ai fan sui rispettivi canali social. Un passo importante, per alcuni forse azzardato considerando che stanno insieme da poco tempo. C’è poi da dire che questa convivenza arriva in un periodo storico molto particolare e delicato che può mettere a dura prova la ...