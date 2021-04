Anche le imprese hanno bisogno di un loro piano vaccinale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Adottando una visuale di ordine pragmatico, sembra che l’emergenza epidemiologica abbia creato alcune prassi da cui risulta complesso distaccarsi d’improvviso. Il precedente esecutivo si è trovato a gestire una realtà priva di specifici precedenti di riferimento e, dunque, ha esso stesso creato il leading case in ogni comparto della crisi. L’emergenza, tuttavia è ancora in atto, anzi, dal punto di vista sanitario, pare essere Anche più grave di quella del marzo 2020. In questo contesto deve risultare davvero problematico stravolgere l’impostazione sin qui seguita e costruire nuovamente sulla tabula rasa. Il governo Draghi ha pertanto optato, allo stato, per il mantenimento dell’ossatura dell’impostazione di fondo, cercando di apportare i correttivi ritenuti opportuni e necessari alla luce di ciò che in passato è parso non funzionare. Ne è scaturita la generale ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 aprile 2021) Adottando una visuale di ordine pragmatico, sembra che l’emergenza epidemiologica abbia creato alcune prassi da cui risulta complesso distaccarsi d’improvviso. Il precedente esecutivo si è trovato a gestire una realtà priva di specifici precedenti di riferimento e, dunque, ha esso stesso creato il leading case in ogni comparto della crisi. L’emergenza, tuttavia è ancora in atto, anzi, dal punto di vista sanitario, pare esserepiù grave di quella del marzo 2020. In questo contesto deve risultare davvero problematico stravolgere l’impostazione sin qui seguita e costruire nuovamente sulla tabula rasa. Il governo Draghi ha pertanto optato, allo stato, per il mantenimento dell’ossatura dell’impostazione di fondo, cercando di apportare i correttivi ritenuti opportuni e necessari alla luce di ciò che in passato è parso non funzionare. Ne è scaturita la generale ...

