Anche Draghi vuole il suo Casalino a Palazzo Chigi. Sta per finire il silenzio sui social? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mario Draghi e il silenzio sui social. Uno stile che a molti non dispiaceva affatto, soprattutto dopo la vana loquacità di Giuseppe Conte. Ma sul quale forse vi è un ripensamento. A scriverne è oggi Il Fatto quotidiano, il giornale che più ha nostalgia dell’era Casalino, quando l’annuncio di un nuovo Dpcm diventava subito “evento”. Draghi non sbarca sui social ma la pagina istituzionale di Palazzo Chigi deve crescere “Il presidente del Consiglio – scrive Il Fatto – Anche alla luce dei sondaggi degli ultimi giorni che danno il suo indice di gradimento in calo, ha capito che non può più fare a meno della comunicazione sui social network.” Questo non significa che Draghi sbarcherà sui ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Marioe ilsui. Uno stile che a molti non dispiaceva affatto, soprattutto dopo la vana loquacità di Giuseppe Conte. Ma sul quale forse vi è un ripensamento. A scriverne è oggi Il Fatto quotidiano, il giornale che più ha nostalgia dell’era, quando l’annuncio di un nuovo Dpcm diventava subito “evento”.non sbarca suima la pagina istituzionale dideve crescere “Il presidente del Consiglio – scrive Il Fatto –alla luce dei sondaggi degli ultimi giorni che danno il suo indice di gradimento in calo, ha capito che non può più fare a meno della comunicazione suinetwork.” Questo non significa chesbarcherà sui ...

