Analisi del prezzo del Bitcoin: BTC fatica a raggiungere i 60 mila USD (Di mercoledì 7 aprile 2021) La principale criptovaluta combatte da giorni per raggiungere i 60 mila dollari, ma i tori non sono riusciti a capitalizzare il rally generale del mercato prima del ritorno degli orsi. Il prezzo del Bitcoin prosegue il combattimento dopo essere scivolato sotto la soglia dei 58 mila USD a inizio giornata. Gli orsi sembrano controllare il mercato e potrebbero spingere il prezzo di BTC/USD più in basso nelle prossime ore. Da 24 ore la coppia sperimenta una forte pressione di vendita, che spinge il prezzo a -5% dopo aver raggiunto ieri il massimo di giornata a 59.000 USD. I tori dovrebbero approfittare del rally delle altcoin se vogliono spingere, ancora una volta, il prezzo del Bitcoin sopra i 60 mila USD. XRP rimane il ...

