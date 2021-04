Amici, lo sfogo di Aka7even: “Sono il peggiore del serale”. Sarà lui il prossimo eliminato? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si avvicina la quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi e per gli allievi rimasti in gara aumentano le tensioni e la paura di non farcela. Uno dei più spaventati all’idea di uscire dal talent è Aka7even, l’unico cantante scelto da Anna Pettinelli. Entrato nella scuola di Amici nella prima puntata, ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si avvicina la quarta puntata deldidi Maria De Filippi e per gli allievi rimasti in gara aumentano le tensioni e la paura di non farcela. Uno dei più spaventati all’idea di uscire dal talent è, l’unico cantante scelto da Anna Pettinelli. Entrato nella scuola dinella prima puntata, ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

