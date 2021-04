Amici di Maria De Filippi, è di nuovo un “tutti contro la Celentano” ma Carolyn Smith la difende: “È l’unica che sta difendendo il vero ballo” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Quanto accaduto soprattutto nel corso dell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi ha aperto un vero e proprio dibattito che entra nel merito di quello che è il talento artistico. Come quasi ogni anno, il “pomo della discordia” è ancora una volta Alessandra Celentano con il pubblico che puntuale si schiera a suo favore o contro di lei. Amici, è rivolta dopo l’eliminazione di Tommaso L’eliminazione del talento Tommaso non è stata ben digerita dal pubblico: dopo l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi il dibattito è stato uno dei più accesi di questa corrente edizione del talent di Maria De Filippi con il pubblico che quasi plenariamente si è rivoltato ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Quanto accaduto soprattutto nel corso dell’ultima puntata didiDeha aperto une proprio dibattito che entra nel merito di quello che è il talento artistico. Come quasi ogni anno, il “pomo della discordia” è ancora una volta Alessandracon il pubblico che puntuale si schiera a suo favore odi lei., è rivolta dopo l’eliminazione di Tommaso L’eliminazione del talento Tommaso non è stata ben digerita dal pubblico: dopo l’ultima puntata didiDeil dibattito è stato uno dei più accesi di questa corrente edizione del talent diDecon il pubblico che quasi plenariamente si è rivoltato ...

Advertising

janeisdelicate : RT @cazzonesobro: 'ma cos'è stiamo scherzando?' 'menomale che non vuole denigrare e umiliare' 'ma mi devo esibire al circo o ad amici di… - hudsonftpayne : RT @cazzonesobro: 'ma cos'è stiamo scherzando?' 'menomale che non vuole denigrare e umiliare' 'ma mi devo esibire al circo o ad amici di… - ESmurro : potevi parlare di tutte le lingue del mondo ma hai scelto quella della verità: “E poi dicono di non voler denigrare… - tsuki_no_ryu : RT @cazzonesobro: 'ma cos'è stiamo scherzando?' 'menomale che non vuole denigrare e umiliare' 'ma mi devo esibire al circo o ad amici di… - latomaiuolo : RT @dayanesupporter: AKA FORSE NON SAI CHE IL CIRCO E AMICI DI MARIA DE FILIPPI SONO LA STESSA COSA #Amici20 -