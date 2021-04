Amici 20, Rosa Di Grazia eliminata e Deddy scoppia a piangere: “Mi sento morire” (VIDEO) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Rosa Di Grazia eliminata dal Serale di Amici 20 Nel terzo appuntamento del Serale di Amici 20 andato in onda sabato sera su Canale 5 c’è stata una straziante eliminazione. Infatti, dopo l’addio del ballerino Tommaso ad abbandonare il talent show di Maria De Filippi è stata Rosa Di Grazia. Quest’ultima oltre a salutare il programma ha visto, almeno per il momento, la divisione del suo fidanzato Tra Deddy, una delle coppie più amate dal pubblico. Purtroppo nella terza puntata è successo qualcosa che nessuno si aspettava. I giurati Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors hanno mandato Deddy e Rosa al ballottaggio ed i due allievi sono entrati in crisi. “Non è giusto”, ha detto l’aspirante cantante ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 7 aprile 2021)Didal Serale di20 Nel terzo appuntamento del Serale di20 andato in onda sabato sera su Canale 5 c’è stata una straziante eliminazione. Infatti, dopo l’addio del ballerino Tommaso ad abbandonare il talent show di Maria De Filippi è stataDi. Quest’ultima oltre a salutare il programma ha visto, almeno per il momento, la divisione del suo fidanzato Tra, una delle coppie più amate dal pubblico. Purtroppo nella terza puntata è successo qualcosa che nessuno si aspettava. I giurati Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors hanno mandatoal ballottaggio ed i due allievi sono entrati in crisi. “Non è giusto”, ha detto l’aspirante cantante ...

