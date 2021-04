Amici 20, la Celentano provoca Martina: la prima sfida della settimana (Di mercoledì 7 aprile 2021) IL DAYTIME DI Amici SU CANALE 5 Nella puntata del daytime di Amici 20 andata in onda oggi 7 Aprile su Canale 5 alle ore 16.10, la maestra Celentano fa una provocazione alla ballerina Martina Miliddi, nella squadra di Lorella Cuccarini. LEGGI ANCHE Amici 20, CHI È Martina MILIDDI? LA LETTERA A Martina Dopo la terza puntata del serale di Amici 20 e due dolorose eliminazioni, ossia quella di Rosa Di Grazia e Tommaso Stanzani, gli allievi si preparano alla quarta settimana. Martina Miliddi riceve la busta nera con all’interno la lettera della maestra Celentano che le annuncia il guanto di sfida con Serena. LEGGI ANCHE Amici 20, LORELLA ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) IL DAYTIME DISU CANALE 5 Nella puntata del daytime di20 andata in onda oggi 7 Aprile su Canale 5 alle ore 16.10, la maestrafa unazione alla ballerinaMiliddi, nella squadra di Lorella Cuccarini. LEGGI ANCHE20, CHI ÈMILIDDI? LA LETTERA ADopo la terza puntata del serale di20 e due dolorose eliminazioni, ossia quella di Rosa Di Grazia e Tommaso Stanzani, gli allievi si preparano alla quartaMiliddi riceve la busta nera con all’interno la letteramaestrache le annuncia il guanto dicon Serena. LEGGI ANCHE20, LORELLA ...

Advertising

Deddy__Rosa : RT @Cristinasaliu: Quando donna rosa ormai è uscita,la Celentano caduta in depressione non sa più che fare della sua esistenza e allora ami… - pazzadeiroseddy : RT @Cristinasaliu: Quando donna rosa ormai è uscita,la Celentano caduta in depressione non sa più che fare della sua esistenza e allora ami… - Cristinasaliu : Quando donna rosa ormai è uscita,la Celentano caduta in depressione non sa più che fare della sua esistenza e allor… - amici_fanz : questa squadra si sente superiore, deddy è bravo, se raffaele esce godo come una celentano quando è uscita rosa #Amici20 - IsaeChia : #Amici20, Rosa Di Grazia rivela cosa pensa delle critiche di Alessandra Celentano nei suoi confronti -