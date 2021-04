Amici 20: Aka7Even abbandona il talent? La clamorosa rivelazione (Di mercoledì 7 aprile 2021) Caos ad Amici 20 dopo le parole di Aka7Even: il giovane cantante abbandona il talent? La clamorosa rivelazione su di lui. (screenshot video)Potrebbe esserci un addio inatteso e imprevisto in questa edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Addirittura, la ventesima edizione del programma seguitissimo dal pubblico italiano potrebbe vedere il ritiro improvviso del cantante Luca Marzano, nome d’arte Aka7Even. A quanto pare, si tratta più di una provocazione che di altro, ma da ieri il possibile abbandono del cantante tiene banco nella scuola. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Amici 20, Aka7Even: chi è il giovane cantante. Carriera e curiosità Nel 2017, il cantante aveva già ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Caos ad20 dopo le parole di: il giovane cantanteil? Lasu di lui. (screenshot video)Potrebbe esserci un addio inatteso e imprevisto in questa edizione delshowdi Maria De Filippi. Addirittura, la ventesima edizione del programma seguitissimo dal pubblico italiano potrebbe vedere il ritiro improvviso del cantante Luca Marzano, nome d’arte. A quanto pare, si tratta più di una provocazione che di altro, ma da ieri il possibile abbandono del cantante tiene banco nella scuola. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>20,: chi è il giovane cantante. Carriera e curiosità Nel 2017, il cantante aveva già ...

