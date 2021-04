America' s Cup | Bertelli “Luna Rossa al lavoro per la prossima Coppa America”

Leggi su velaac

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il patron di Prada Patrizio: "Siamo già alper la's Cup, i programmi disono definiti così come i contratti del team. Dobbiamo dare continuità alperché la forza di New Zealand è stata questa e i risultati si sono visti. Non possiamo perdere di vista i nostri obiettivi". Ray Davis, allenatore di New Zealand, a Yacht Racing Life: "Vogliamo avere più squadre, non sappiamo quale possa essere il numero giusto ma un paio di consorzi in più renderebbero lafantastica. Barche? Stiamo facendo una adeguata revisione e serve tempo per questo processo". Tra le possibili modifiche si parla di grinder (possibile eliminazione con uso di potenti batterie prericaricate), timoni e randa.