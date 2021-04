Alitalia, Giovannini: “Non accettiamo disparità da Ue” (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – “Noi abbiamo un dialogo, una negoziazione molto intensa con la Commissione europea sul nuovo piano industriale di Ita ed è una negoziazione su diversi aspetti. È evidente che noi non possiamo accettare una disparità di trattamento da parte della Commissione rispetto ad Air France o Lufthansa, sapendo però che la condizione delle tre imprese è molto diversa: mentre Air France e Lufthansa avevano dei bilanci sani ed erano fortemente competitive prima della pandemia, Alitalia era già in difficoltà e questo lo sa benissimo Bruxelles che ha negoziato queste tematiche con diversi governi”. È quanto ha affermato il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini a Rainews24. “Su Alitalia – ha assicurato Giovannini – il nostro impregno è massimo anche rispetto al tema del ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – “Noi abbiamo un dialogo, una negoziazione molto intensa con la Commissione europea sul nuovo piano industriale di Ita ed è una negoziazione su diversi aspetti. È evidente che noi non possiamo accettare unadi trattamento da parte della Commissione rispetto ad Air France o Lufthansa, sapendo però che la condizione delle tre imprese è molto diversa: mentre Air France e Lufthansa avevano dei bilanci sani ed erano fortemente competitive prima della pandemia,era già in difficoltà e questo lo sa benissimo Bruxelles che ha negoziato queste tematiche con diversi governi”. È quanto ha affermato il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Enricoa Rainews24. “Su– ha assicurato– il nostro impregno è massimo anche rispetto al tema del ...

