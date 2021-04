Alitalia, arrivati i ristori Covid: sbloccato l'ultimo 50% degli stipendi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Alitalia ha ricevuto gli attesi ristori Covid e può ora procedere al pagamento del restante 50% degli stipendi di marzo . Lo fanno sapere i commissari in una comunicazione interna ai dipendenti. 'Vi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 aprile 2021)ha ricevuto gli attesie può ora procedere al pagamento del restante 50%di marzo . Lo fanno sapere i commissari in una comunicazione interna ai dipendenti. 'Vi ...

