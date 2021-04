Alexei Navalny ha fatto sapere di essere «seriamente malato» (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’oppositore russo Alexei Navalny, in carcere da inizio febbraio, ha fatto sapere tramite i suoi avvocati di essere «seriamente malato». Olga Mikhailova, una degli avvocati che lo seguono, ha detto alla radio russa Ekho Moskvy che Navalny è «in condizioni Leggi su ilpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’oppositore russo, in carcere da inizio febbraio, hatramite i suoi avvocati di». Olga Mikhailova, una degli avvocati che lo seguono, ha detto alla radio russa Ekho Moskvy cheè «in condizioni

Advertising

Agenzia_Ansa : Alexei Navalny è stato trasferito dal carcere ad una struttura medica carceraria perché affetto da 'difficoltà resp… - marcodimaio : Alexei #Navalny ancora vittima di soprusi e abusi in #Russia. Dal suo arrivo in carcere ha perso 8kg, già prima del… - fattoquotidiano : Alexei Navalny ha iniziato lo sciopero della fame in carcere: “Mi sento male e non mi permettono di essere visitato… - ilpost : Alexei Navalny ha fatto sapere di essere «seriamente malato» - paolorm2012 : RT @ultimenotizie: Alexei #Navalny è stato trasferito dal carcere ad una struttura medica carceraria perché affetto da 'difficoltà respirat… -