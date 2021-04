Alda D’Eusanio furiosa, cosa è successo davvero nella casa del GFVip (Di mercoledì 7 aprile 2021) La celebre giornalista Alda D’Eusanio ha nuovamente detto la sua in merito all’espulsione dal GF Vip. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni. Si torna a parlare del Grande Fratello Vip. Le numerose espulsioni dell’edizione conclusa da poco hanno fatto a lungo discutere, ma sembrerebbe che i gossip in merito non siano ancora cessati. La celebre giornalista L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 7 aprile 2021) La celebre giornalistaha nuovamente detto la sua in merito all’espulsione dal GF Vip. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni. Si torna a parlare del Grande Fratello Vip. Le numerose espulsioni dell’edizione conclusa da poco hanno fatto a lungo discutere, ma sembrerebbe che i gossip in merito non siano ancora cessati. La celebre giornalista L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Marshmellos_ : RT @gieffepparo: Alda D'Eusanio ha già pagato con una denuncia e una squalifica condotta in maniera vergognosa per le sue parole pronunciat… - ElisaDiGiacomo : Alda D'Eusanio sul Grande Fratello Vip: 'Se sono pentita di aver partecipato? Sì' - zazoomblog : Alda d’Eusanio e le parole sulla situazione che l’ha segnata: “Erano parole cariche di invidia” - #d’Eusanio… - gieffepparo : Alda D'Eusanio ha già pagato con una denuncia e una squalifica condotta in maniera vergognosa per le sue parole pro… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio: 'Mi sono pentita di aver partecipato al GF Vip' -

Ultime Notizie dalla rete : Alda D’Eusanio Grande Fratello Vip, grave lutto per Dayane Mello: è morto suo fratello Lucas Corriere della Sera