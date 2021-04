Al cinema a guardare la messa mentre le sale sono chiuse da un anno. Il parroco: “Non viene utilizzato per le proiezioni da 13 anni” (Di mercoledì 7 aprile 2021) A Fiorano Modenese nell’ex-cinema Teatro Primavera, adesso di proprietà della Chiesa di San Giovanni Battista, decine di persone hanno assistito a una proiezione su grande schermo della messa di Pasqua. L’iniziativa di don Antonio Lumare è stata pensata per evitare assembramenti nella chiesa, ma ha suscitato diverse polemiche soprattutto tra i lavoratori del settore della cultura, perché nel frattempo da oltre un anno cinema e teatri sono chiusi a causa dell’emergenza Covid. Don Antonio si è detto sorpreso delle polemiche, spiegando in un’intervista a Repubblica Bologna che “il Dpcm vieta le attività teatrali e cinematografiche, ma noi non abbiamo fatto né l’una né l’altra. Quella sala non viene utilizzata come cinema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) A Fiorano Modenese nell’ex-Teatro Primavera, adesso di proprietà della Chiesa di San GiovBattista, decine di persone hassistito a una proiezione su grande schermo delladi Pasqua. L’iniziativa di don Antonio Lumare è stata pensata per evitare assembramenti nella chiesa, ma ha suscitato diverse polemiche soprattutto tra i lavoratori del settore della cultura, perché nel frattempo da oltre une teatrichiusi a causa dell’emergenza Covid. Don Antonio si è detto sorpreso delle polemiche, spiegando in un’intervista a Repubblica Bologna che “il Dpcm vieta le attività teatrali etografiche, ma noi non abbiamo fatto né l’una né l’altra. Quella sala nonutilizzata come...

