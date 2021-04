Ajax | Ten Hag | “Stekelenburg in dubbio Roma squadra divertente | ma vorrei fare come quando eliminai la Juve”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatoe dell’Ten Hag ha parlato della sfida di domani contro ladi Europa League: “L’ultima volta siamo stati eliminati dal girone dall’Atalanta, ma a Bergamo abbiamo giocato molto bene. E in Champions League abbiamo eliminato lantus due anni fa. Firmerei per ottenere lo stesso risultato.? Non è un problema che lo terrà fermo nel lungo termine, ma dobbiamo ancora capire se domani potrà giocare o meno. Questo pomeriggio vogliamo farlo allenare. Vediamo di ora in oraandranno le cose. La? È una, vogliono vincere giocando un certo tipo di calcio”. Sulel condizioni dei suoi giocatori: “Schuurs ha problemi al ginocchio e su di lui c’è un punto interrogativo. ...