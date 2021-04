Agli arresti domiciliari? Tina Cipollari assente | mistero a Uomini e Donne | pubblico preoccupato

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Due puntate senza. E i fan in ansia per lei, che manca dallo studio didal 27 marzo (anche se è intervenuta in diretta tramite collegamento da casa).non ha fatto sconti a Gemma, che è sempre alla ricerca del principe azzurro. “Ti hanno messo?”; aveva detto Maria De Filippi scherzando con. Ma nella puntata successiva, registrata il 28 marzo, non si è presentata in studio. E cosi sui social è accaduto di tutto: domande su domande. Ma dov'è finita? Una boccata d'ossigeno per Gemma Galgani, attaccata da sempre dalla. Tempo fa laera stataper via della quarantena ...