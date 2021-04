Aeroporto di Bologna, a marzo passeggeri in calo del 90% su stesso mese 2019 (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – L’Aeroporto di Bologna, scalo gestito dall’omonima società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha comunicato che a marzo i passeggeri sono stati poco più di 70 mila (71.505), in calo del 28,4% su marzo 2020 (mese già segnato dall’emergenza) e del 90,2% rispetto a marzo 2019. I passeggeri su voli nazionali sono stati 30.755 (+24,3% su marzo 2020, ma -80,9% su marzo 2019), mentre quelli su voli internazionali sono stati 40.750 (-45,8% su marzo 2020, -92,8% su marzo 2019). I movimenti aerei sono stati 1.097 (-45,2% su marzo 2020, -81,0% su marzo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – L’di, sgestito dall’omonima società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha comunicato che asono stati poco più di 70 mila (71.505), indel 28,4% su2020 (già segnato dall’emergenza) e del 90,2% rispetto a. Isu voli nazionali sono stati 30.755 (+24,3% su2020, ma -80,9% su), mentre quelli su voli internazionali sono stati 40.750 (-45,8% su2020, -92,8% su). I movimenti aerei sono stati 1.097 (-45,2% su2020, -81,0% su...

