"Adesso basta!". Uomini e donne, la corteggiatrice se ne va. Il tronista è costretto ad inseguirla fuori dagli studi: "Non lo dovevi fare"

Si infuoca l'ultima puntata di Uomini e donne. Secondo le indiscrezioni infatti, oggi, ne succederanno delle belle! Come sempre, a partire dalle ore 14 e 45, Canale 5 trasmetterà le vicende dei troni più amati della tv. E, come per lo scorso anno, anche quest'anno c'è il format che prevede la fusione di Trono Classico e Trono Over in un'unica super puntata. Una puntata dove tutti possono interagire con tutti: i colpi di scena sono all'ordine del giorno. Ma cosa vedremo nella puntata di mercoledì 7 aprile? Dobbiamo specificare che le anticipazioni giornaliere ufficiali non ci sono, ma qualcosa si sa, essendo le puntate registrate diversi giorni prima della messa in onda. Cerchiamo tuttavia di capire cosa potremmo vedere oggi. Con ogni probabilità, si parlerà di Giacomo, e ci saranno grandi colpi di scena. Dopo l'ampia parentesi dedicata ieri a ...

