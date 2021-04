Accordo nucleare, a Vienna primi segnali di disgelo tra USA e Iran (Di mercoledì 7 aprile 2021) E’ andato in scena a Vienna l’ennesimo tentativo di scongelare i tumultuosi rapporti tra Usa e Iran in merito all’Accordo nucleare firmato nel 2015. L’intenzione degli altri paesi firmatari, Cina, Russia, Francia, Inghilterra e Germania, è quello di far tornare a discutere le due potenze. Sono stati aperti due tavoli di discussione, in cui Iraniani Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021) E’ andato in scena al’ennesimo tentativo di scongelare i tumultuosi rapporti tra Usa ein merito all’firmato nel 2015. L’intenzione degli altri paesi firmatari, Cina, Russia, Francia, Inghilterra e Germania, è quello di far tornare a discutere le due potenze. Sono stati aperti due tavoli di discussione, in cuiiani

