Abuso d’ufficio, concussione e attentato ai diritti politici dei cittadini: assolto Sergio Nappi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – assolto perché il fatto non sussiste. Dopo sette anni, finisce così, con un’assoluzione con formula piena, il calvario giudiziario di Sergio Nappi, medico, consigliere regionale della Campania dal 2010 al 2015 e più volte sindaco di Monteforte Irpino. Nel 2014 il Tribunale di Avellino lo aveva rinviato a giudizio per i reati di concussione, attentato ai diritti politici dei cittadini e Abuso di ufficio. In ragione di quest’ultimo procedimento, l’allora consigliere regionale, difeso dall’avvocato Annibale Schettino, era finito nell’elenco degli impresentabili, stilato e reso pubblico dalla Commissione parlamentare antimafia nel 2015, alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del parlamentino di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino –perché il fatto non sussiste. Dopo sette anni, finisce così, con un’assoluzione con formula piena, il calvario giudiziario di, medico, consigliere regionale della Campania dal 2010 al 2015 e più volte sindaco di Monteforte Irpino. Nel 2014 il Tribunale di Avellino lo aveva rinviato a giudizio per i reati diaideidi ufficio. In ragione di quest’ultimo procedimento, l’allora consigliere regionale, difeso dall’avvocato Annibale Schettino, era finito nell’elenco degli impresentabili, stilato e reso pubblico dalla Commissione parlamentare antimafia nel 2015, alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del parlamentino di ...

