A scuola in estate, la Fortini lavora al progetto: “Con Bianchi ottimo rapporto” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi riaprono i servizi per l’infanzia, quelli educativi, la primaria e la primaria di secondo grado. Non trovo sbagliato che ci siano ordinanze dei Comuni perché l’ultimo decreto del Governo li prevede. Questo ci ha spinto a non intervenire con provvedimenti regionali. Credo che non ci siano azioni giuste o sbagliate, sindaco, Regione o Governo adottano misure che reputano migliori in quel momento”. Così ha dichiarato in diretta sulle frequenze di Radio Crc, nel programma ‘Barba e capelli’ condotto da Corrado Gabriele, l’assessore all’Istruzione della Regione Campania Lucia Fortini. “Con il ministro Bianchi – prosegue la Fortini – c’è un ottimo rapporto, ha esperienza di assessore regionale e quindi sa che significa governare una Regione. I ragazzi sono arrivati a una ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi riaprono i servizi per l’infanzia, quelli educativi, la primaria e la primaria di secondo grado. Non trovo sbagliato che ci siano ordinanze dei Comuni perché l’ultimo decreto del Governo li prevede. Questo ci ha spinto a non intervenire con provvedimenti regionali. Credo che non ci siano azioni giuste o sbagliate, sindaco, Regione o Governo adottano misure che reputano migliori in quel momento”. Così ha dichiarato in diretta sulle frequenze di Radio Crc, nel programma ‘Barba e capelli’ condotto da Corrado Gabriele, l’assessore all’Istruzione della Regione Campania Lucia. “Con il ministro– prosegue la– c’è un, ha esperienza di assessore regionale e quindi sa che significa governare una Regione. I ragazzi sono arrivati a una ...

