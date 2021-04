A Roma Italia Viva sosterrà Calenda, “anche se ci fosse Gualtieri” (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – “Noi sosterremo Calenda anche se si candidasse Gualtieri, perché la sua è la candidatura migliore e dalle varie simulazioni che abbiamo visto in questi giorni al secondo turno batte tutti”. Italia Viva ha scelto e il segretario romano del partito di Renzi, Marco Cappa, parlando all’agenzia Dire ha spiegato perché gli ex dem per le prossime elezioni a Roma porteranno la bandiera del leader di Azione, anche se in campo scendesse Roberto Gualtieri. Leggi su dire (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – “Noi sosterremo Calenda anche se si candidasse Gualtieri, perché la sua è la candidatura migliore e dalle varie simulazioni che abbiamo visto in questi giorni al secondo turno batte tutti”. Italia Viva ha scelto e il segretario romano del partito di Renzi, Marco Cappa, parlando all’agenzia Dire ha spiegato perché gli ex dem per le prossime elezioni a Roma porteranno la bandiera del leader di Azione, anche se in campo scendesse Roberto Gualtieri.

