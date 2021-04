704 morti dopo il vaccino

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ci avete segnalato un articolo del 3 aprile apparso su Il Tempo e ripreso da altri. L’articolo de Il Tempo titola: Regno Unito,il704. Ma la percentuale è molto più bassa dei decessi per Covid Ma viene ripreso da un sito, Rassegne Italia che pur partendo dalla fonte Il Tempo, titola: Gran Bretagna choc: registrati 704entro 10 giorni dalAstraZeneca e Pfizer. Dati del ministero E poi abbiamo una nostra vecchia conoscenza, il sempre simpaticissimo Todaro di VoxNews: INGHILTERRA, : MOLTI PROPRIO PER COVID A Todaro qualcuno glielo spieghi che dire Inghilterra invece che Regno Unito o Gran Bretagna è un po’ come dire Belgio invece che Unione Europea: sbagliato. A Rassegne Italia pure, visto che i numeri citati da Il Tempo riguardano tutto il Regno Unito. Giusto per ...

