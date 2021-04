7 aprile: il bollettino della Protezione Civile sul coronavirus oggi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il bollettino della Protezione Civile sul coronavirus di oggi 7 aprile con i dati dei nuovi positivi regione per regione. Ieri sono stati 7767 i nuovi positivi e 421 decessi. In aumento le terapie intensive (+6) e i ricoveri (+552) mentre il tasso di positività è sceso al 6,9%. oggi invece Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare coronavirus Italia: il bollettino di oggi 7 aprile L’andamento dell’epidemia di coronavirus e la mappa dei contagi dicono quindi che: in Toscana ci sono 937 nuovi positivi; in Emilia-Romagna ci sono 576 casi in più rispetto a ieri; in Abruzzo si registrano 219 nuovi casi; nelle Marche i nuovi casi sono 286; in Valle d’Aosta sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilsuldicon i dati dei nuovi positivi regione per regione. Ieri sono stati 7767 i nuovi positivi e 421 decessi. In aumento le terapie intensive (+6) e i ricoveri (+552) mentre il tasso di positività è sceso al 6,9%.invece Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornareItalia: ildiL’andamento dell’epidemia die la mappa dei contagi dicono quindi che: in Toscana ci sono 937 nuovi positivi; in Emilia-Romagna ci sono 576 casi in più rispetto a ieri; in Abruzzo si registrano 219 nuovi casi; nelle Marche i nuovi casi sono 286; in Valle d’Aosta sono ...

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 7 APRILE 2021 (ORE 12) Ecco l’aggiornamento?? - AvvAntonioConte : RT @SkyTG24: 'Non ci sono rischi generalizzati, quindi non abbiamo ritenuto necessario raccomandare misure specifiche', le parole di Ema su… - T7TorreSette : #Coronavirus #Campania, il bollettino del 7 aprile 2021: 1.358 nuovi contagi e 66 decessi - ProvinciaTrento : #coronavirus: altri 5 casi allungano la lista dei decessi da #Covid19 in #Trentino. Ne dà conferma @ApssTn che ripo… - ilmamilio : COVID | Bollettino Lazio 7 Aprile 2021: +1081 casi, 47 morti, 1801 guariti. D'Amato: 'Primi segnali di discesa di c… -