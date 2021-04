62enne deceduto per aver mangiato pasta condita con pianta velenosa

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Un uomo di 62 anni è morto per avvelenamento dopoingerito una, precedentemente raccolta in montagna, nota come “colchico d’autunno”. Pordenone, uomo morto per avvelenamento dopoingerito unasu Notizie.it.

Per quanto riguarda gli altri decessi la vittima più giovane è undi Sarnano morto al Covid Center di Civitanova mentre la più anziana un uomo di 92 anni di Gualdo,all'ospedale di ...Un altro poliziotto colpito e ucciso dal covid - 19 a Salerno. Dopo la morte domenica del 53enne Vincenzo D'Amico, ispettore di Polizia, residente a Baronissi, ieri èilErmanno Zagaria, ispettore in congedo . Anche lui lascia moglie e due figli e sgomento tra amici, colleghi e parenti. Nel Salernitano 189 nuovi contagi. Sei su Telegram? Per ...È questa la causa della morte di Valerio Pinzana, 62enne di Travesio, deceduto nella mattinata di lunedì dell’Angelo all’ospedale civile di Pordenone, dove era ricoverato da alcuni giorni in ...Un uomo di 62 anni è morto in seguito a un'intossicazione procurata da una pianta velenosa, raccolta erroneamente in montagna.