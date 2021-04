533 milioni di account Facebook rubati: cosa rischiamo e come proteggerci (Di mercoledì 7 aprile 2021) Più di 533 milioni di utenti Facebook hanno subito un furto di informazioni personali. I dati sottratti sono stati infatti postati su di un forum di hacker pubblico, gettando ancora più luce sulla preoccupante crescita dei furti di credenziali d'accesso da parte dei cybercriminali. Da quanto emerge, i dati degli utenti Facebook resi pubblici negli scorsi giorni, farebbero parte del grande data Breach del 2019, provocato dal security bug "Add Friend". Questa falla nel sistema di sicurezza del social noto in tutto il mondo, aveva permesso ai malintenzionati di sottrarre dettagli relativi a milioni di account per poi rivenderli al miglior offerente sul mercato nero. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i dati sarebbero attualmente accessibili a chiunque sia disposto a pagare il prezzo richiesto (inferiore ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 aprile 2021) Più di 533di utentihanno subito un furto di informazioni personali. I dati sottratti sono stati infatti postati su di un forum di hacker pubblico, gettando ancora più luce sulla preoccupante crescita dei furti di credenziali d'accesso da parte dei cybercriminali. Da quanto emerge, i dati degli utentiresi pubblici negli scorsi giorni, farebbero parte del grande data Breach del 2019, provocato dal security bug "Add Friend". Questa falla nel sistema di sicurezza del social noto in tutto il mondo, aveva permesso ai malintenzionati di sottrarre dettagli relativi adiper poi rivenderli al miglior offerente sul mercato nero. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i dati sarebbero attualmente accessibili a chiunque sia disposto a pagare il prezzo richiesto (inferiore ...

Advertising

fanpage : Hackerati 33 milioni di profili italiani. Come sapere se i tuoi dati sono tra quelli rubati. - sole24ore : #Facebook, rubati i dati di mezzo miliardo di persone. Quelli carpiti dagli #hacker apparterrebbero, solo in Italia… - SkyTG24 : Facebook, media Usa: rubati i dati di oltre 533 milioni di utenti - ilbernoccolo : Facebook, i dati di 533 milioni di profili pubblicati online, oltre 35 milioni gli Italiani coinvolti @corriere… - fra_subnet : Come vedere se il tuo profilo Facebook è tra quelli violati: -