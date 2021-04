30 miliardi di nuovi aiuti per placare le piazze e la Lega (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il tiro dell’intervento viene calibrato durante una riunione riservatissima al Tesoro. Quando il ministro dell’Economia Daniele Franco parla della necessità di replicare lo schema del decreto Sostegni da 32 miliardi approvato dal Consiglio dei ministri appena tre settimane fa. La replica: un Sostegni-bis dello stesso importo, tra 28 e 30 miliardi. Ancora soldi per i bar, i ristoranti, i negozi e tutte le altre attività chiuse o quasi nell’Italia dell’aprile rosso-arancione. Ancora una volta - altra sfaccettatura della replica - soldi a pioggia: al massimo - ma è ancora un’ipotesi - alcune categorie potrebbero ricevere più soldi perché danneggiate maggiormente rispetto ad altre dalle restrizioni anti Covid. La differenziazione, però, non restringe la prospettiva dell’emergenza e l’ottica del sussidio. Non è ancora tempo di selezionare tra chi deve ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il tiro dell’intervento viene calibrato durante una riunione riservatissima al Tesoro. Quando il ministro dell’Economia Daniele Franco parla della necessità di replicare lo schema del decreto Sostegni da 32approvato dal Consiglio dei ministri appena tre settimane fa. La replica: un Sostegni-bis dello stesso importo, tra 28 e 30. Ancora soldi per i bar, i ristoranti, i negozi e tutte le altre attività chiuse o quasi nell’Italia dell’aprile rosso-arancione. Ancora una volta - altra sfaccettatura della replica - soldi a pioggia: al massimo - ma è ancora un’ipotesi - alcune categorie potrebbero ricevere più soldi perché danneggiate maggiormente rispetto ad altre dalle restrizioni anti Covid. La differenziazione, però, non restringe la prospettiva dell’emergenza e l’ottica del sussidio. Non è ancora tempo di selezionare tra chi deve ...

