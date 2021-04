Zidane | “Possiamo essere contenti oggi | ma dobbiamo terminare il lavoro L’Italia? E’ sempre nel mio cuore”

(Di martedì 6 aprile 2021) Il tecnico del Real Madrid, Zinedine, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Liverpool: “della partita che abbiamo fatto però c’è il ritorno eil. Però, ripeto,della gara di questa sera perchè abbiamo fatto una gara completa”. E’ cambiato qualcosa nella formazione dopo la positività di Varane?“No perchè alla fine abbiamo cambiato solo Varane con Eder Militao. Avevamo preparato la partita con il 4-3-3 e non abbiamo cambiato nulla”. Aveva detto qualcosa a Vinicius? Dopo il gol c’è stato l’abbraccio tra di voi?“Sono contento per lui perché gli mancava un po’ il gol. Difensivamente sta facendo un gran ...

E certamente anche nei confronti di, col quale abbiamo vinto tutto. Abbiamo una storia in comune che non verrà cancellata. Però ci sono cose che noncontrollare. È stato Dio a ...... calendario e orari dei quarti Zinedineè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ... Quello chefare è il nostro lavoro ogni giorno, ma questa squadra ribalta ciò che viene ...L'allenatore francese esulta dopo la vittoria sul Liverpool. Poi un pensiero ai bianconeri: "Ho passato cinque anni a Torino. L'Italia è nel mio cuore" ...A fine Real Madrid-Liverpool in cui le Merengues si sono imposte 3-1 sugli inglesi, Zidane non si è tirato indietro anche sulle indiscrezioni ...