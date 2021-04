Zidane: «La Juve è importante per me. Ritorno? Vediamo» (Di martedì 6 aprile 2021) Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Liverpool: le sue dichiarazioni Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Liverpool. VITTORIA – «Possiamo essere contenti della partita che abbiamo fatto però c’è il Ritorno e dobbiamo terminare il lavoro. Però, ripeto, possiamo essere contenti della gara di questa sera perché giocato fatto una gara completa». VINICIUS – «Sono contento per lui perché gli mancava il gol. Difensivamente sta facendo un gran lavoro. Stasera ne ha fatti due ed è tanto segnare in Champions. Sono contento per lui e per la squadra». Ritorno IN ITALIA – «L’Italia è sempre nel cuore. La Juve è sempre stata importante per me. Non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Zinedine, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Liverpool: le sue dichiarazioni Zinedine, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Liverpool. VITTORIA – «Possiamo essere contenti della partita che abbiamo fatto però c’è ile dobbiamo terminare il lavoro. Però, ripeto, possiamo essere contenti della gara di questa sera perché giocato fatto una gara completa». VINICIUS – «Sono contento per lui perché gli mancava il gol. Difensivamente sta facendo un gran lavoro. Stasera ne ha fatti due ed è tanto segnare in Champions. Sono contento per lui e per la squadra».IN ITALIA – «L’Italia è sempre nel cuore. Laè sempre stataper me. Non ...

