Zaia | “L’estate? Tra vaccino e bella stagione me la immagino libera”

(Di martedì 6 aprile 2021) VENEZIA – “Io non sono uno scienziato ma l’estate me la immagino libera… Ci metto insieme il combinato disposto dei vaccini e della bella stagione che ci darà una mano”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera. “Fra due mesi avremo 1,5 milioni di vaccini inoculati in più rispetto a quelli di oggi, e quindi avremo 2,5 milioni di dosi somministrate. Che diviso per le due dosi fa 1,25 milioni di persone immunizzate”, continua Zaia, auspicando in un “nuovo rinascimento per l’economia“. “IL VENETO È PRIMO IN ITALIA PER L’USO DEGLI NTICORPI MONOCLONALI”