Zaia annuncia l’acquisto del vaccino Sputnik quando l’Ema lo autorizzerà (Di martedì 6 aprile 2021) “Comprerò il vaccino Sputnik quando l’Ema lo autorizzerà”. A pronunciare queste parole è Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, intervenendo in un dibattito aperto che già la scorsa settimana ha visto il suo collega campano La Regione Campania compra il vaccino Sputnik. Zaia: “Tutti vaccini hanno pari dignità” “Tutti i vaccini in giro per il mondo hanno pari dignità: basta che funzionino” afferma Zaia in un’intervista a “La Stampa” destinata a suscitare nuove polemiche. “Invece siamo vittime di un retaggio culturale per cui se qualcosa arriva da Est e non da Ovest è una fregatura. Ma i cinesi hanno già inoculato 140 milioni di dosi e non sono alla preistoria. Beninteso, parlo solo di vaccini autorizzati”. “Nessuna ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) “Comprerò illo”. A pronunciare queste parole è Luca, Presidente della Regione Veneto, intervenendo in un dibattito aperto che già la scorsa settimana ha visto il suo collega campano La Regione Campania compra il: “Tutti vaccini hanno pari dignità” “Tutti i vaccini in giro per il mondo hanno pari dignità: basta che funzionino” affermain un’intervista a “La Stampa” destinata a suscitare nuove polemiche. “Invece siamo vittime di un retaggio culturale per cui se qualcosa arriva da Est e non da Ovest è una fregatura. Ma i cinesi hanno già inoculato 140 milioni di dosi e non sono alla preistoria. Beninteso, parlo solo di vaccini autorizzati”. “Nessuna ...

